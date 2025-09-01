Опасната ТПО съставка в гел лаковете се натрупва в организма, ефектът - след години

Може да причини кожни алергии, но и липса на овулация

Дистрибутори притискат маникюристи да купуват нови лакове с неясно съдържание

Съставката триметилбензоил дифенилфосфин оксид (ТПО), използвана в някои гел лакове за нокти, която ще бъде забранена от 1 септември 2025 г. в Европейския съюз, се съдържа в печатарски мастила, бои, лепила, уплътнители, замазки и мазилки. Открива се и в денталната медицина - фотополимеризиращи зъбни пломби, залепващи материали за зъбни фасети, коронки и брекети.

Това обяснява пред “24 часа” д-р Бисера Трифунова - специалист дерматолог. Според последните изследвания веществото ТПО може да представлява сериозна заплаха за здравето, включително риск от рак.

“Дълги години се проучва и следи въздействието му върху хората. Проучванията показват, че освен появата на кожни алергии - най-често алергичен контактен дерматит, има и редица други опасни действия - твърди д-р Трифунова. - Може да причини фотоконтактен дерматит и очни и респираторни дразнения в процеса на пилене на ноктите.

Още през януари 2024 г. Европейската комисия прекласифицира ТПО като потенциално токсично вещество и за репродуктивната система, което автоматично доведе до напълно спиране на употребата му”, изяснява лекарят.

Проучвания, направени на животни, сочат, че съставката може да причини още тестикуларна атрофия (атрофия на тестисите - свиване на семенниците) и фертилни увреждания (безплодие, субфертилност - затруднения в оплождането и липса на овулация).

“ТПО e фотосенсибилизатор/фотоинитиатор, който активира процеса на втвърдяване на гел лакове под UV/LED светлина, но не се намира само в тях, а и в редица други индустриални и козметични продукти, основно заради функцията си като фотоинициатор - обяснява дерматологът. - Използва се в печатарски мастила, бои, покрития, лакове, лепила, уплътнители, пълнители, замазки, мазилки в строителството. Също и като фотоинициатор в денталната индустрия, фотополимеризиращи зъбни пломби, залепващи материали за зъбни фасети, коронки и брекети”, допълва д-р Бисера Трифунова. Тя предупреждава, че понякога вредните ефекти се проявят след години.

“ТПО е вещество, което се натрупва в тялото и е свързано с репродуктивна токсичност - изяснява действието му специалистът. - Освен това може да предизвика и повишена чувствителност към други вещества. Пример за такива са HEMA (хидроксиетилметакрилат, метакрилова киселина), HPMA (хидроксипропилметакрилат) и други акрилати, които се съдържат в гел лаковете, или към дентални материали и UV лепила.”

Дерматологът съветва хората да се обърнат към лекар при поява на кожно раздразнение след поставяне на обикновен лак или гел лак. Подчертава, че симптоми като болка, зачервяване, сърбеж и поява на обрив не бива да се пренебрегват.

“Важно е да се направи навременна консултация и епикутанно тестване (patch test), за да се установи дали става дума за алергия и кой точно е алергенът, който причинява реакцията - казва Трифунова. - Това е ключово за бъдещото лечение и избягването на повторни реакции.”

Проверка на “24 часа” показва, че решението на Европейската комисия за забрана на лаковете с ТПО предизвиква разнородни реакции в естетичните среди. В по-голямата част от салоните за красота маникюристи изчистват козметиката, в която е налична съставката триметилбензоил дифенилфосфин оксид. Страхуват се и от глобите, които могат да получат след 1 септември 2025 г., когато Регионалните здравни инспекции ще правят рутинни проверки на обектите.

Оказва се, че данните на комисията за опасностите, които крие съставката, не стряскат всички. Има и хора, които са против решението на ЕК. Сред тях е Елена, която държи бюти студио. Във видео, публикувано във фейсбук, тя обяснява, че със съставката ТПО в гел лаковете се работи от близо 20 г.

“Почти всяка една марка я съдържа, защото това е основен продукт в индустрията на гел лаковете”, твърди Елена и допълва, че има подадени официални искания до Европейската комисия да се направи промяна в регламента и точно формулиране какво ще се случва с вече отворените продукти, съдържащи ТПО.

“В този глобален спор се намесват адвокати, съдии, а всеки тълкува и чете закона по различен начин - обяснява тя. - Комисията е приела исканията и в момента чакаме новосъставения регламент. Това са последните новини, достигнали до мен от Европа.” Елена все пак подчертава, че след 1 септември в салона ѝ също няма да се работи с гел лакове, съдържащи ТПО. Но предупреждава, че в момента дистрибутори спекулират с новината за опасното вещество. Чрез нея манипулират маникюристи да купуват нови лакове от различни държави, които били с неясен произход и съдържание.

От салони за красота, които “24 часа” посети, разказаха, че няма отлив на клиенти след новината за последиците от веществото ТПО.

В момента в световен мащаб индустрията с гел лакове за нокти се оценява на 18 млрд. долара, но очакванията са да стигне 25,82 млрд. долара до 2030 г. Според специалисти един от основните фактори, движещи разширяването на този пазар, е нарастващият интерес към продуктите за декорация и грижа за ноктите сред потребителите, особено поколението милениали, родени в периода 1980 - 1995 г. Днес те са на възраст между 26 и 40 години.

Международни проучвания сочат, че този вид индустрия се развива особено бързо в САЩ. Преди месеци там бе открита нова колекция лакове за нокти, която имитира вида на гел ноктите, без да е необходима лампа или изпичане с UV светлина. Системата дори включва 42 нови цвята и патентовано горно покритие, осигуряващо до 14 дни без начупване. Американци са луднали по нея, тъй като е подходяща както за салонна употреба, така и за домашна. Премахването на лака също не изисквало накисване с лакочистител или работа с електрическа пила.