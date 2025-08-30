Рекорден брой българи се завръщат от Германия

За първи път, откакто България е член на Европейския съюз, повече българи са напуснали Германия, отколкото са се заселили там. Данните показват, че през 2024 г. хиляди наши сънародници са се завърнали в България, с което прекъсват дългогодишна тенденция.

Сред основните причини се посочват сложната германска бюрокрация, високите данъци и постепенното изравняване на стандарта на живот с други европейски държави.

Според данни на Федералната статистическа служба, предоставени на NOVA, през изминалата година точно 8 826 българи повече са напуснали Германия, отколкото са пристигнали да живеят там. От влизането на страната ни в ЕС през 2007 г. досега, 2024-та е първата година, в която тази тенденция се обръща.

Зад тези цифри стоят човешки съдби като тези на Катя Златкова и Ивайло Симеонов. Те не се познават, но споделят сходен път – години живот в Германия и осъзнато решение за завръщане у дома.

След близо десет години в Германия, Ивайло се прибира през септември 2023 г. Той споделя, че животът там му е дал „чувство на отговорност и точност" и възможност да работи с хора от различни нации. Въпреки това, усещането, че не е на мястото си, го кара да се завърне. „В крайна сметка усетих вътре в мен нещо, което ми подсказваше, че не съм на мястото си и трябва да предприема крачка да се завърна обратно в България", разказва той.

Катя се завръща в началото на тази година след почти две десетилетия в Германия. Решението ѝ узрява отдавна. „Някъде 2021 г. вече знаех, че е въпрос на време да напусна Германия", казва тя. „Казах си, може би е време да приложиш това, което знаеш, някъде другаде и то в България".

Днес и двамата работят за големи германски компании, но вече в България, и отчитат позитивите от промяната. „Ежедневието ми изглежда много по-различно. Пътят ми до работа е доста по-кратък, контактът ми с колегите е различен, усеща се една семейна, приятелска обстановка", споделя Ивайло. Катя също е доволна: „Работя с изключителни професионалисти. Спокойно е, изпитвам свобода, мога да бъда спонтанна във всеки един момент".

Единственият минус, който и двамата посочват, е „войната по пътищата" у нас, но са категорични, че са взели правилното решение. „Това е едно от най-добрите решения, които сме взимали до момента", казва Ивайло.

Те не са изключение. И Катя, и Ивайло разказват, че все повече техни приятели избират да се върнат в родината. „Хубавото е, че всички си идват и като цяло повечето, които си идват, са щастливи и заредени с енергия", обобщава Катя, която вижда символика в отлитането на птиците на юг, докато много българи вече избират да останат тук, в родината.