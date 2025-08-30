ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чудо - домът уж все по-скъп, а все по-достъпен (Гр...

Времето София 21° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21198284 www.24chasa.bg

Пожарът в Национален парк "Рила" обхвана над 100 декара

920
Пожарът в Национален парк "Рила" Кадър: БНТ

Борбата с пожара в Национален парк "Рила" продължава. Пламъците са обхванали над 100 декара. 

Това съобщи за БНТ главен инспектор Юлиан Петров от пожарната в Благоевград. Усилията са насочени основно към североизточния фронт, като от сутринта от 6:00 часа на терен работят над 80 човека, които са разпределени по екипи.

В гасенето участват пожарникари и горски служители от регионалната дирекция на благоевградската пожарна, от ДГС-Симитли, Добринище, Национален парк "Пирин", Национален парк "Рила" и военното формирование в Благоевград.

След 9:30 ч. в гасенето се очаква да се включи и летателна техника. Гори борова гора, която е много високо, теренът е изключително тежък, като има наклони над 70 градуса, има ветролом, има паднала суха маса, високо в планината, над 1900 м надморска височина", обясни гл. инспектор Петров.

Няма опасност огънят да стигне до населени места, а в гасенето участват и много доброволци, добави той. Надеждите са, в най-скоро време пожарът да бъде локализиран и овладян.

Пожарът в Национален парк "Рила" Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол