Патриархът: Днес отправяме прошения и молитви към св. Александър Невски

Патриарх и Софийски митрополит Даниил СНИМКА: Св. Синод на БПЦ

Българската православна църква чества празника Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски.

По този повод в храм-паметника "Св. Александър Невски" българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави тържествената света литургия.

На влизане в храма той заяви: "Прославяме го и отправяме прошения и молитви към него да се застъпва и днес да пазим Православието и да отстояваме независимостта на България".

Имен ден празнуват носещите имената Александър и Александра и техните производни. Според националната статистика Александър е сред най-предпочитаните имена за новородените у нас, съобщи БНР.

