Започва втори прием по Програмата за асистирана репродукция на Община Велико Търново

От 1 септември стартира вторият за годината прием на документите на семейства и двойки, които ще кандидатстват по Общинската програма за асистирана репродукция (ин витро) на Община Велико Търново.

Наскоро Програмата бе разширена, а сесиите за кандидатстване вече са три вместо една годишно. Промяната, направена след обратна връзка и с оглед желанията на семействата, бе гласувана от Великотърновския общински съвет, припомнят от местната управа.

Желаещите могат да подават своите заявления до 30 септември включително в Центъра за административно обслужване в сградата на общината.

Кандидатите могат да получат необходимите заявления и декларации на място в Центъра или да ги изтеглят от следния адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/programi/obshtinska-programa-za-asistirana-reproduktsiya.

На семейство или двойка с репродуктивни проблеми се отпускат средства в размер до 2000 лв. на година. Одобрените кандидати, както и размерът на отпуснатата сума се гласуват от Великотърновски общински съвет след внесено предложение за решение, а взетите решения се обявяват на официалния сайт на Община Велико Търново по входящ номер на кандидатите.

От началото на 2025 година до момента са одобрени 17 кандидати. За изминалите 13 години по програмата са подкрепени над 250 семейства и двойки, като някои от тях са кандидатствали успешно повече от веднъж. До момента благодарение на общинската помощ са родени 77 бебета.

През годините Община Велико Търново работи в партньорство с организации като Фондация „Искам бебе", „Happy Mums", „Ротаракт" и други, за да даде шанс на все повече хора да сбъднат мечтата си за дете.