Унищожиха корозирал снаряд, открит в имот в Плевен

Специализиран екип от 55 инженерен полк разузна транспортира и унищожи 152 мм корозирал снаряд. Боеприпасът е бил открит на 29 август, при почистване в частен имот в град Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Екипът в състав от 6 военнослужещи, действа под ръководството на лейтенант Светослав Славчев. Унищожаването на боеприпаса е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност на 7 километра югоизточно от града.

Формированието действа на основание заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната.