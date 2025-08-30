ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лукашенко пред КМГ: С нетърпение чакам 16-ото си п...

Времето София 27° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21198552 www.24chasa.bg

Унищожиха корозирал снаряд, открит в имот в Плевен

1456
Унищоженият боеприпас Снимка: Министерство на отбраната

Специализиран екип от 55 инженерен полк разузна транспортира и унищожи 152 мм корозирал снаряд. Боеприпасът е бил открит на 29 август, при почистване в частен имот в град Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Екипът в състав от 6 военнослужещи, действа под ръководството на лейтенант Светослав Славчев. Унищожаването на боеприпаса е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност на 7 километра югоизточно от града.

Формированието действа на основание заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната.

Унищоженият боеприпас Снимка: Министерство на отбраната
Унищоженият боеприпас Снимка: Министерство на отбраната
Унищоженият боеприпас Снимка: Министерство на отбраната
Унищоженият боеприпас Снимка: Министерство на отбраната
Унищоженият боеприпас Снимка: Министерство на отбраната
Унищоженият боеприпас Снимка: Министерство на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол