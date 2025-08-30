Фестивал „Звезди под звездите" започва пред паметника на Вълчан войвода в Раювци

Край паметника на Вълчан войвода в еленското село Раювци започва фестивалът „Звезди под звездите", съобщиха организаторите.

По традиция от 20 години насам съставът на звездните изпълнители се пази в тайна, а всяко едно появяване пред публиката е изненада. Въпреки това зрителите знаят, че сред магическата атмосфера на Еленския Балкан и Раювския кромлех ще има музика за всички възрасти – през операта и фолклора до съвременните изпълнители. Началото на фестивалната програма ще бъде дадено с възстановка на историческа тематика, каза Симона Кацарска от организационния екип, цитирана от БТА.

През тази година ще бъдат отбелязани 10 години от издигането на паметника, посветен на легендарния Вълчан войвода. Монументът, висок седем метра, е дело на скулпторите Димо Бойчев и Владо Мъников.

На 14 септември в Раювци ще започне традиционният пленер по скулптура, каза художникът Дамян Бумбалов, участник в инициативата от нейното създаване преди седем години. В пленера ще се включат около 20 творци от цялата страна и Румъния. Те ще ваят своите скулптури от врачански камък. Всяка година скулптурният симпозиум е тематичен, сега обединяващата тема е „Етно". Както и през миналите години, когато върху камъка бяха увековечени български легендарни войводи и национални герои от различни епохи, така и през тази целта е да бъде опазена българската памет, каза Бумбалов. Той припомни, че скулптурният пантеон е част от целия комплекс край село Раювци.

Темата "Етно" ще даде възможност на всеки автор да развихри своето въображение върху камъка и да интерпретира темата по собствен начин, използвайки различни прийоми, независимо от стила, който може да бъде абстрактен, декоративен, реалистичен, сюрреалистичен. В пленера ще участват студенти от Факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет, преподаватели, учители и творци със световна известност. Така се създава приемственост между поколенията. Именно тази приемственост е в основата на скулптурната академия, подкрепена от Фондация „Звезди под звездите".

Това е своеобразно отворено ателие, в което доайени в работата с камъка предават своя опит на млади колеги или на хора, които винаги са искали да работят с такъв материал, каза Бумбалов. Той отбеляза, че за тях мястото около село Раювци е магическо, заредено с много енергия. Мисля, че най-голямата енергия е творческата и резултатите от всеки пленер го показват, допълни художникът.

На 20 септември на същото място ще започне пленерът по живопис, а на 27 септември ще бъде открита общата изложба, посочиха организаторите на фестивала.