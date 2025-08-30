ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

www.24chasa.bg

Петима пострадаха при верижна катастрофа край Силистра

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Катастрофа затруднява движението по пътя Добрич – Силистра в района на село Карапелит, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни петима души са пострадали при инцидента, като в него са участвали три микробуса и лека кола, посочва БТА.

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието, където се извършват огледи.

Сутринта в района е имало много гъста мъгла.

Вчера движението по пътя също беше затруднено поради пътнотранспортно произшествие между мотоциклет и лек автомобил в района на село Коларци.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

