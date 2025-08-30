Мними полицай и банков инспектор карат хора да теглят кредити и да превеждат пари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фалшиви полицай и банков инспектор карат хора да теглят кредити и да превеждат пари в специални сметки. В това се изразява нова телефонна измама.

От главна дирекция "Национална полиция" са засекли случай, при който измамена е изтеглила 80 000 лева и ги е предала на престъпниците.

Схемата е убеждаване на жертвите, че съдействат за разкриване на банкови злоупотреби, обясни Златка Бадинкова от Главна дирекция "Национална полиция":

"Първоначално с жертвата се свързва лице, което се представя за полицейски служител и информира, че някой с фалшиво пълномощно се опитва да изтегли кредит от нейно име, като в процеса на разговор мнимият полицай събира от нея информация, свързана с банкова сметка, с налични спестявания. След това мнимият полицай прехвърля комуникацията към фалшив служител на Централната банка, който дава инструкции на жертвата. Първоначално тя се убеждава да изтегли спестяванията си. Тези спестявания следва да ги преведе по сигурна, защитена сметка".

В случаите, в които хората нямат налични пари, те биват убеждавани да изтеглят кредит:

"Който също да преведе по такава сигурна защитена сметка".

Сумите, които жертвите предават на измамниците, са сериозни, обясняват от МВР пред БНР:

"Извършителите убеждават жертвата, че трябва да изтегли максимално възможния кредит, съобразно доходите и ако за едни хора максимално допустимата сума може да е 10 000 лева, за други тя достига до 80 или 100 000 лева".

По данни на Вътрешното министерство, измамите се извършват от чужбина, а често профилът на извършителите води към хора, живеещи в бивши съветски републики.