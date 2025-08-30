ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Електрическа пещ подпали хлебозавод в Павликени

Дима Максимова

Дима Максимова

Пожар вилня в хлебозавод в Павликени Снимка: Архив

Пожар е вилнял в хлебозавод „Мио" в Павликени тази нощ. Огнената стихия се разразила в 0,20 часа в събота. По време на работен процес в предприятието се запалила една от електрическите пещи.

На местопроизшествието незабавно пристигнали 5 пожарни с 13 огнеборци. Пламъците са унищожили продукция, една от пещите, поточна линия , както и 450 кв.м. покривна конструкция.

 От изпепеляване са спасени три поточни линии, втората електрическа пещ, сгради с площ от над 200 кв.м., в които се помещават складове и работилница.

Предстоят огледи, за да се изяснят причините за инцидента. Предполага се, че пожарът е лумнал заради техническа неизправност или прегряване.

