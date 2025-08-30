Безсънна нощ за огнеборците в Търновско, бушуваха 3 големи пожара

Три сериозни пожара са гасили тази нощ служителите на РДПБЗН - В. Търново, в които има тежко пострадал мъж и 100 изгорели животни, обобщават от полицията.

Ферма за едър рогат добитък край Лясковец се е запалила, в резултат на което са изгорели между 80 и 100 глави бикове и телета. Пострадал е и 56-годишен работник. С тежки изгаряния той е настанен за лечение в русенска клиника. Спасени са над 1800 овце и коне, сеновал и част от покривната конструкция. В гасенето са участвали екипи от В. Търново, Г. Оряховица и сектор СОД.

След това екипи от Велико Търново са реагирали на сигнал за взрив на технологично съоръжение в Кроношпан. Задействали са се гасителните инсталации на предприятието и огнеборците са извършвали само охлаждащи действия.

В края на нощта е получен сигнал за пожар в хлебозавод в Павликени. Екипи от В. Търново и Павликени са успели да спасят 2000 кв. м. сгради, 3 поточни линии и една пещ. Огънят е унищожил ел. пещ, поточна линия и покривна конструкция. Пострадали няма. Причините и за трите пожара предстои да се изясняват.