Управлението ще бъде стабилно дотогава, докогато има достатъчно народни представители да го подкрепят. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Тя присъства на честванията по повод 148 години от Шипченската епопея.

"Колегите от Демократична България и Продължаваме Промяната имаха възможност да участват от управлението, но избраха да бъдат опозиция", посочи тя.

Киселова коментира и приоритетите на парламента и правителството през новия политически сезон:

Приоритетите са три - плавно преминаване към еврото, членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и постепенно отхвърляне на проблеми на хората - безводие, социални въпроси, образование", посочи Наталия Киселова.

"Всеки иска повече пари, отколкото има в държавата", така отговори Киселова на въпрос кое ще е най-голямото предизвикателство при изготвянето на бюджет в евро.

При визитата си у нас Урсула фон дер Лайен ще се срещне само с представители на изпълнителната власт, както и при останалите й посещения, стана ясно още от думите на Киселова.

"Тези срещи са знакови за това как Европейският съюз ще продължи напред с оглед турбулентната геополитическа ситуация", коментира председателят на парламента.