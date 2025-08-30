ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Бетис" оттегли офертата си за Антони

Военнослужещи и днес помагат за погасяването на големия горски пожар в Рила

1012
Военни се борят с пожара в Рила Снимка: Министерство на отбраната

Военнослужещи от Сухопътните войски, както и екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер AS-532 AL Cougar, и днес, 30 август, помагат за погасяването на големия горски пожар в Национален парк „Рила".

В битката с огъня от рано тази сутрин участват 19 военнослужещи с техника от 3-ти механизиран батальон-Благоевград, от състава на 3-то бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Йордан Стойчев. Те действат в района над село Горно Осеново, уточняват от пресцентъра на МО.

За да се включи в гасителните действия, в 10:12 ч. екипаж от ВВС с хеликоптер AS-532 AL Cougar излетя от авиобазата в Крумово.

Военни се борят с пожара в Рила
