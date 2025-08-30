Петима са загинали в 38 тежки катастрофи у нас само за 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

38 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали петима души, а други 41 са пострадали, са станали през последното денонощие в страната, съобщиха на сайта си от МВР.

По данни на Столичната дирекция на вътрешните работи в София през последното денонощие са регистрирани пет тежки и 30 леки катастрофи. Пострадали са петима души.

От началото на месеца живота си в пътни инциденти в страната са загубили 45 души, ранените са 875, а регистрираните катастрофи са 669.

Статистиката на МВР отчита 281 загинали при 4455 пътнотранспортни произшествия от началото на годината, както и 5602-ма ранени.

При сравнение с данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата тази година, посочва БТА.