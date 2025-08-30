Осъдиха пенсионерка, източила 11 хил. лв. от чужда карта в Пловдив, близо 4 г. след това

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По-голямата част от парите изтеглила в кеш, останалите похарчила на пос терминали

С условна присъда се сдоби пенсионерка от Пловдив, ползвала чужда банкова карта и ощетила собственика ѝ с 11 104,37 лв. Тя се е изправила пред Окръжния съд и е била призната за виновна близо 4 г. след извършването на престъплението.

В периода от 15 до 30 декември 2021 г. жената използвала картата общо 24 пъти, като по-голямата част от парите изтеглила в кеш - 7300 лв. Останалите похарчила при различни трансакции на пос терминали в магазини.

Условната присъда на пенсионерката е 2 г. и 8 месеца, но с минималния изпитателен срок от 36 м. Трябва да плати 1000 лв. глоба, както и да върне парите на собственичката на картата. Освен това е осъдена да плати 1200 лв. на пострадалата, както и 444,17 лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в 15-дневен срок.