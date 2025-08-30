Само на 31 август Бургас гледа летния концерт на маестро Андре Рийо

Само на 31 август, неделя, от 19 часа, в уютния салон на Културен дом НХК бургазлии и гости на морския град ще могат да се насладят на вълшебната валсова музика в традиционния летен концерт на маестро Андре Рийо от Маастрихт Waltz the Night Away 2025, съобщават от общинския пресцентър.

Изцяло новият летен концерт, заснет на зашеметяващия площад Vrijthof в любимия му роден град Маастрихт, идва в избрани киносалони в страната само и единствено в два дни – 30 и 31 август, разкриват организаторите.

Площадът Vrijthof се превръща в голяма бална зала, където Андре и неговият оркестър „Йохан Щраус" канят публика от всички възрасти на валс под звездите. С вечни мелодии и красиви валсове този концерт предлага пътешествие, изпълнено с радост, любов и искрени емоции.