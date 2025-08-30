Министър Кирилов уважи дипломирането на първите 31 лекари, завършили в Бургас

Първият випуск лекари от Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров" получи дипломите си днес на официална церемония в Конгресния център в крайморския град. Общо 31 абсолвенти от специалност "Медицина" завършиха обучението си и ще започнат своя професионален път в системата на здравеопазването.

Сред официалните гости на събитието бяха министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, заместник-министърът на образованието доц. д-р Петър Николов, областният управител на Бургас Владимир Крумов, кметът на Бургас Димитър Николов, представители на академичната общност, на лечебни заведения и институции, както и родители и близки на дипломантите, посочва БТА.

"Вашето дипломиране е символ на едно ново начало и само по себе си е голям успех след години, посветени на учение и труд. Вече сте официално готови да лекувате, да помагате и да взимате важни решения, касаещи живота на пациентите", заяви в приветствието си здравният министър доц. Кирилов. Той пожела на младите лекари да бъдат "достойни, да се усъвършенстват непрекъснато и да бъдат за пример". Министърът каза, че създаването на Медицински факултет в Бургас е забележителна стъпка, която оказва положително влияние върху здравеопазването в област Бургас и важна крачка за развитието на медицинското образование. "Благодарение на усилията на всички, тридесет и един млади лекари ще получат шанса да допринесат за усъвършенстването на здравната система на България. Оценявам високо усилията, с които са подготвени в съответствие със съвременните изисквания към лечебно-диагностичния процес", каза още министърът.

Заместник-министърът на образованието и науката доц. д-р Петър Николов също се обърна към младите медици, като заяви, че гледа на тях не просто като на млади хора, а като на личности, които са избрали професия, която дава повече от удовлетворение всеки ден. "Колкото повече време минава в живота ви, толкова повече усещате енергията и смисъла да продължавате напред. Няма друго поприще, друга професия или призвание, което да дава повече удовлетворение от това да правиш добро. Благодаря ви, че сте избрали този път", каза заместник-министър Николов.

Кметът на Бургас Димитър Николов определи момента като "исторически" и припомни, че идеята за медицинско обучение в града е била дългогодишна цел. Той благодари на всички, които са били част от процеса по създаване на Медицинския факултет, и подчерта значението на новоподготвените лекари за бъдещето на града.

Ректорът на университета проф. д-р Христо Бозов описа деня като "плод на една смела стъпка" и се обърна към дипломантите. "Избрахте път, който изисква много труд, отдаденост и непрекъснато усъвършенстване. Вие не сте само настоящето, вие сте и бъдещето на здравеопазването в Бургас, в България и по света. Гордеем се, че за тези шест години вие израснахте не само като професионалисти, но и като личности. Истинският лекар никога не спира да учи. Непрестанното развитие е гаранцията, че ще бъдете готови за всяко предизвикателство", каза Бозов.

На церемонията присъстваха още заместник-кметът на Бургас по образование, здравеопазване и социални дейности Михаил Ненов, бившият ректор на университета доц. д-р Николай Радев, представители на Регионалното управление на образованието, Районната колегия на Българския лекарски съюз и други официални гости.