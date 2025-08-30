ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джудистите завършиха световното в София с две пети...

Верижна катастрофа на Аспаруховия мост във Варна, задръстването е километрично

Снимка Plamen Pankov, фейсбук групата Виждам те КАТ - град Варна ·

Верижна катастрофа е станала на Аспаруховия мост във Варна. Това съобщиха очевидци във Фейсбук.

По първоначална информация са се ударили 4 коли. Линейка е пристигнала на място.

Задръстването е километрично, коментират потребители. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка Plamen Pankov, фейсбук групата Виждам те КАТ - град Варна ·

