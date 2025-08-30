Верижна катастрофа на Аспаруховия мост във Варна, задръстването е километрично

Верижна катастрофа е станала на Аспаруховия мост във Варна. Това съобщиха очевидци във Фейсбук.
По първоначална информация са се ударили 4 коли. Линейка е пристигнала на място.
Задръстването е километрично, коментират потребители.
