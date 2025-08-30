ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джудистите завършиха световното в София с две пети...

Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане

2984
Кадър: БНТ

"Санкционирани за корупция извършват брутална чистка в ДАНС чрез номинация, за която искат да издам указ. Няма да стане". Това коментира пред журналисти президентът Румен Радев. Той обаче не уточни кой е номинираният за председател на разузнавателната служба.

"Няма как да не се съглася с думите на премиера, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. надявам се управляващите да си дават смета за критично ниското доверие на гражданите в институциите. Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по търсена", каза държавният глава.

Радев коментира и  назначението на Мирослав Рашков  за главен секретар на МВР.

 "Това е отговорност изцяло на правителството", посочи той.

България трябва да гради собствен отбранителен потенциал и да допринася за общата политика на ЕС, каза Радев по повод предстоящото посещение на Урсула фон дер Лайен у нас.

Той съобщи още, че всички посланически назначения са съгласувани, а по темата се разпространява дезинформация.

Президентът участва в откриването на Европейската младежка олимпиада по информатика в Шумен.

Кадър: БНТ

