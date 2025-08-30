В Русе почетоха паметта на 11-годишния Венци, загинал от мълния на стадиона

Преди две години мълния порази смъртоносно 11-годишния Венцеслав Георгиев от Русе по време на тренировка на малките футболисти на стадион „Дунав". Днес край паметната му плоча, поставена там, се събраха близки, приятели, съотборници, футболисти и русенци, за да почетат паметта на трагично загиналото дете. Почит отдаде и зам.-кметът Димитър Недев, съобщи "Русе Медиа".

„Две години минаха като миг, все едно беше вчера. Всеки ден, няма ден, в който да не си мисля за него. Надявам се хората да не го забравят, моля се всеки един от Русе да си спомня за това дете, защото той заслужава да бъде запомнен и всеки, който го познава, знае защо. Знам, че има много хора, които ще го запомнят с неговата усмивка, с неговата добрина. Поне една минутка да се сещат за него, така той ще остане жив в нашите сърца", каза през сълзи майката на Венци Нора Вутова.

Треньорът на гарнитурата, в която бе Венци, сподели, че преди всеки мач имат поздрав, с който си спомнят за своя съотборник и така пазят паметта за него жива. Панихидата бе отслужена от отец Светослав, а по желание на близките бяха положени нечетен брой цветя. Табло със снимки на Венци, донесени от приятели, припомни за неговата усмивка. То ще стои през целия ден на стадион „Дунав", за да може всеки, който желае, да остави там своя спомен за Венци.