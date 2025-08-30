Закопчаха домашен насилник след сигнал от съседи, че удрял и скубал жена си

Мъж на 33 години от Монтана е задържан за домашно насилие над жена на 29 години от областния град, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 23:30 ч. снощи той удрял и скубел за косата жената, когато съседи от блока в квартал „Младост" подали сигнал в полицията и пристигналите на място униформени служители задържали мъжа. Той е отведен в полицейския арест, срещу него е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през първите шест месеца на тази година в региона има 58 случая на домашно насилие, при които са издадени заповеди за незабавна защита, а за същия период на миналата година има 45 случая. През август също има няколко случая на упражнено домашно насилие в семейството, като пострадали в няколко от случаите са съпруги, а в един – дъщеря. На много места в Монтана и областта са разлепени плакати на МВР срещу домашното насилие, в които е обявен и телефон за сигнали, но въпреки това броят на случаите през годината