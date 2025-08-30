Паскал с тумор в мозъка, търсил доктор в Сърбия

Моля да ме пуснете с по-лека мярка за неотклонение.

Това каза в Софийския градски съд Никола Николов-Паскал, за когото прокуратурата иска да бъде задържан под стража след екстрадирането му от Сърбия. Той заминал за съседната държава две седмици преди 3 април 2024 г., когато бяха арестувани бившата шефка на митниците Петя Банкова, Стефан Димитров и баща му Марин, каза адвокат Димитър Марковски, който го защитава. Там търсил известен неврохирург, който да го лекува. Николов не познавал Живко Коцев и Петя Банкова и вече лежал в ареста в Сърбия 5 месеца и още 6 бил под домашен арест там. Освен това Паскал сам поискал да се прибере по-бързо, не бил осъждан и дори няма криминална регистрация в полицията.

На 8 април м.г. в Сърбия направили на Николов ядрено-магнитен резонанс, който показал, че има тумор в мозъка. На 6 април тази година, докато е бил под домашен арест в Белград, той е откаран по спешност в болница с епилептичен припадък и парализа на части от тялото. Операция на този етап не била възможна и е насочен към терапия.

"Дал е обяснения по разследването, не е обществен оопасен. Защо да го пращаме при дървениците в ареста?", попита адвокат Марковски.

Прокурорите Мойсев и Ненкова описаха най-общо събраните срещу Николов доказателства.

Има показания на свидетели и обвиняеми, СРС-та, снимки, експертизи. Намерени са много снимки на Паскал със Стефан и Марин Димитрови, които контактували с Петя Банкова и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, които също са обвиняеми. Чрез тях осигурявали коридори за контрабанднит ецигари. Стефан Димитров и Никола Николов търсили откъде да купуват цигарите, давали указания за движение по трасето, осигурявали шофьори. Пътувал изаедно до Румъния и до Сърбия. Доканано е отношението им към 3 случая на тирове с контрабандни цигари. Един от тях бил натоварен в Сърбия.

Съдът ще се произвнесе в 17 ч.

Очаквайте подробности!