Съдът остави в ареста общинския служител, обвинен за побой в центъра на София

Служителят на Център за градска мобилност (ЦГМ), обвинен за побой в центъра на София, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

Сред мотивите на съда е наличието на реална опасност от извършване на престъпление, независимо от чистото му съдебно минало и преценката, че няма опасност от укриване.

Съдът не прие твърденията на защитата, че действията на служителя на ЦГМ са били при неизбежна самозащита поради липса на доказателства за това. И посочи, че преди физическото нападение е имало само словесна разправа.

Софийска районна прокуратура поиска най-тежката мярка - задържане под стража. Защитата от своя страна поиска най-леката - подписка, съобщава Би Ти Ви.

Служителят на Градска мобилност е обвинен за нанасяне на леко телесни повреди на две лица.

Инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. „Дондуков" и ул. „Дунав". За него стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце.

