Радев към младите информатици в Шумен: Европа има остра нужда от хора като вас

Държавният глава: Талантът и дръзновението на младите български информатици могат да допринесат за конкурентоспособността на България

Със своя талант и дръзновение младите български информатици могат да допринесат за повишаването на конкурентоспособността на България. Това заяви президентът Румен Радев в Шумен, където участва в откриването на деветото издание на Европейската младежка олимпиада по информатика, чийто домакин тази година е България. В състезанието ще се включат близо 100 младежи на възраст до 15,5 години от 24 държави – Азербайджан, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Естония, Франция, Грузия, Гърция, Унгария, Исландия, Казахстан, Киргизстан, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна, Великобритания, Турция и Саудитска Арабия. В церемонията по откриването на олимпиадата участва и кметът на община Шумен Христо Христов.

„За България е гордост да приеме отново най-способните млади таланти от цяла Европа във ваше лице", обърна се Румен Радев към младите информатици и изказа признателност към организаторите на събитието и към домакините от ръководството на община Шумен, където по думите му „се съчетават древната и богата българска история с развитието на съвременни технологии и наука".

Президентът открои традициите и авторитета на българската школа, които са в основата на създадената през миналата година първа Международна олимпиада по изкуствен интелект. Румен Радев изрази увереност, че Европейската младежка олимпиада ще продължи да се утвърждава като пространство, което кара младите хора да мечтаят смело и да мислят мащабно.

„Европа има остра нужда от хора като вас", добави държавният глава, обръщайки се към младите състезатели, като добави, че макар от тях да се очаква през следващите дни в решаването на сложни задачи да покажат съобразителност, прецизност, въображение и висока психологическа устойчивост, те не бива да забравят, че най-големият успех е знанието, което ще споделят помежду си, приятелствата, които ще създадат и убедеността, която ще получат, че могат много повече.

Първото издание на EJOI се провежда през 2017 г. в София, като олимпиадата предоставя възможност за подготовка и участие на състезатели до 15.5-годишна възраст. Инициативата е продължение на впечатляващата история на България, свързана с провеждането на международни олимпиади и състезания по информатика.

През 1989 г. нашата страна е основател и домакин на Международната олимпиада по информатика, която се провежда за първи път в град Правец. България отново е домакин на олимпиадата през 2009 г. – за 20-годишния юбилей от създаването ѝ. Към момента България е на четвърто място в света по завоювани медали от Международни олимпиади по информатика – общо 131, като през 2025 г. България реализира най-доброто си представяне за всички времена с 2 златни и 2 сребърни медала и класиране по точки.