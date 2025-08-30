Поставят колчета на пътя Мездра-Ботевград след две катастрофи за един ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започнаха поставянето на гъвкави колчета в 4-километров участък от пътя Мездра – Ботевград след като във вчерашния ден общо шестима души пострадаха при две катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на същия път.

При първия инцидент тир и лек автомобил се сблъскаха, две деца и баща им бяха ранени. И тримата бяха прегледани в болнично заведение и са без опасност за живота.

По-късно при челен удар между два леки автомобила трима души пострадаха в района на 177-ия километър на пътя между Мездра и Ботевград. Те също бяха откарани за преглед в лечебно заведение, съобщава Би Ти Ви.

Днес, в района на Лютидол, започна поставянето на гъвкави ограничители на пътя с цел ограничаване на възможностите за неправилно изпреварване и повишаване на безопасността на движение.

Предвижда се освен колчета, в отсечката да бъдат монтирани и допълнителни знаци, сигнализиращи участъка с двупосочно движение, допустимата скорост и забраната за изпреварване.