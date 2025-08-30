Радев: Няма малки и големи хора, когато става въпрос за отдаденост към каузата България

"Няма малки и големи населени места, няма малки и големи хора, когато става въпрос за отдаденост към каузата България", подчерта държавният глава Румен Радев по време на събор, посветен на българското фолклорно наследство в с. Побит камък

България ще я има докато има българи с жилав корен, здрави традиции, почит към предците, съзидателен дух и вяра в утрешния ден. Това заяви президентът Румен Радев в Етнографския комплекс на село Побит камък, област Разград, където се провежда традиционен национален събор, посветен на българското фолклорно наследство, традиции и обичаи.

Държавният глава припомни, че предците на местните жители, дошли от Габровско преди повече от два века, са били привлечени от плодородните земи на Лудогорието. „Те пренасят със себе си не само своето трудолюбие и енергия, но и свободолюбивия, борбен, балканджийски дух, стремежа си към просвета, напредък и свобода", посочи президентът и приветства усилията за съхранение и развитие на тези традиции и добродетели чрез читалищната дейност и Етнографския музей в Побит камък.

„В днешното време на нихилизъм и разделение, вие показвате, че може да има и друг път, път на обединение около здрави национални традиции и добродетели, споделени ценности за нашето общо бъдеще и просперитет", посочи президентът, обръщайки се към жителите на Побит камък и гостите на събора.

„Няма малки и големи населени места, няма малки и големи хора, когато става въпрос за отдаденост към каузата България" заяви Румен Радев и изрази убеденост, че жителите на Побит камък ще продължават да съхраняват своя корен и все така с усмивка и добронамереност ще споделят богатата история на своя край с всички гости на селото. Държавният глава пожела на местните жители да отстояват своите неповторими традиции и обичаи, да почитат миналото и заветите на нашите предци и все така да гледат с увереност и съзидание напред. „Това е пътят да имаме един по-задружен живот и да постигаме така желаното благоденствие и сигурност", подчерта Румен Радев.