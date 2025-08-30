Общо 43 блока ще бъдат санирани в Перник

Общо 43 многофамилни жилищни сгради ще бъдат санирани в Перник по различни програми за енергийна ефективност, съобщават от пресцентъра на Община Перник.

По процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност" са одобрени 20 сгради. Дейностите ще бъдат извършени по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Фонда за справедлив преход.

По процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I" ще бъдат санирани други 18 обекта. Санирането ще бъде финансирано от NextGenerationEU с финансиране от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщават още от Община Перник.

Общо пет са сградите, които ще бъдат санирани по процедура „ Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП II", финансирана от NextGenerationEU с финансиране от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

През месец април тази година Община Радомир обяви, че четири блока ще бъдат санирани с европейски пари, одобрени са още две сгради, за които тепърва предстои обявяване на обществена поръчка, пише БТА.