Запалени боклуци събраха 4 екипа огнеборци на борсата в Първенец, пожар горя и в Храбрино

4 екипа огнеборци се отзоваха на сигнал за пламъци на борсата за плодове и зеленчуци в пловдивското село Първенец. Причината за огъня се оказали горящи струпани боклуци, обясниха за "24 часа" от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

По-рано пък огнеборци били изпратени и в къща в село Храбрино. "Възникналият днес пожар в Първа вилна зона беше потушен около 14 ч. На място реагираха три екипа на пожарната", публикува фейсбук страницата "С любов за село Храбрино ''Родопи''.

В Пловдив пък по обяд пожар избухна в апартамент в район "Тракия".