90 огнеборци все още не могат да потушат пожара в Национален парк "Рила"

Пожарът в Национален парк "Рила" над Симитли все още не е овладян. Въпреки усилията на близо 90 огнеборци, площта на засегнатата територия се е увеличила към алпийската част на планината.

През целия ден пожарникари, горски служители, военни и хора от двата национални парка "Рила" и "Пирин" работиха в изключително тежки условия на стръмни и скалисти терени и високи температури, гасейки дървета, храсти и торф на ръка.

Хеликоптер "Кугар" от авиобаза "Крумово" гаси от въздуха. Огнената стихия не е овладяна, каза главен инспектор Юлиян Петров от областната пожарна служба в Благоевград.

"Основно днес бяха насочени усилията на североизток и изток. Натам се разпространява пожарът. Малко се е увеличила площта. Не можем да кажем точно с колко. През цялото време хората работиха на терен. Има много торф, има много паднала дървена маса. Помагаше техника от авиобаза "Крумово" с един хеликоптер цял ден, което спомогна за овладяване на част от огнищата и овладяване на интензитета на пожара. Много тежък терен за работа от всички екипи", обясни той.

Утре най-тежкият фронт на пожара ще бъде атакуван от североизток и през курортната местност "Картала" над Благоевград, а огнеборците очакват дъжд, предава БНР.

"Ще оставим един екип на мястото от пожарната. Утре ще се опитаме с един булдозер, който ще мине през местността "Картала" над Благоевград, оттам по пътя и евентуално с него. Но от там е може би около 1,5 километра до мястото на пожара, заключи гл. инспектор Петров.