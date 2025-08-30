Стефан Димитров се хвалил на Паскал, че Асен Василев и Бойко Рашков му помагали за контрабандата

Никола Николов-Паскал е признал пред разследващите, че е помагал на Стефан Димитров за контрабанда на цигари, но само логистично - давал му контакти с шофьори, транспортни фирми, с които е работил в миналото, съветвал го как да се вози стоката. Това стана ясно в Софийския градски съд, който освободи екстрадираният от Сърбия Паскал с гаранция от 50 хил. лв.

"Обвиняемият Николов разказва за първоначалната среща с Марин и Стефан Димитрови в началото на 2023 г. Между тях е постигнато съгласие за обединяване на усилията им за пренасяне през граница на акцизни стоки без бандерол. В обясненията на Николов се съдържат конкретни данни за време и място на действията на Марин и Стефан Димитрови, както и за собствените му. Тази съвместна деятелност е насочена в контрабанда на цигари без бандерол, която е активно подпомагана от Живко Коцев, Петя Банкова, а дори и от Асен Василев и Бойко Рашков", мотивира се съдия Аделина Иванова.

По-късно пред медиите адвокат Димитър Марковски уточни, че клиентът му не познава Коцев, Банкова, Рашков и Василев, а информацията, че помагат за контрабандата е от това, което му е разказвал Стефан Димитров. По делото са разпитани много митничари, които също говорили за корупционна схема в институцията.

Бившият главен секретар Живко Коцев (вляво) със Стефан Димитров. Бизнесменът е с прословутия пудел, който носи пачки.

След заседанието от прокуратурата посочиха, че ще проверяват думите на Паскал. Живко Коцев и Петя Банкова с аобвиняеми и е доказано, че са контактували със Стефан Димитров. Бойко Рашков и Асен Василев не са нито свидетели, нито обвиняеми, казаха прокурорите Мойсев и Ненкова.

Съдия Аделина Иванова посочи също, че МВР е издирвало само формално Никола Николов. Той не беше открит на 3 април 2024 г. на адресите си в България и през декември го задържаха в Сърбия. В същото време по делото има справки за негови пътивания в България през май същата година, включително и до ГКПП "Капитан Андреево".Сдъът подчерта, че много малко свидетели споменават името на Паскал, а ако не с абили собствените му обяснения, доказателствата срещу него щели да бъдат още по-малко.