Ураган изкорени огромни дървета в Кюстендил (Снимки)

Паднало дърво в града. Снимка: Фейсбук/Валентина Ненова

Десетки огромни дървета са изкоренени при ураганен вятър в Кюстендил в късни следобед. Едно от тях е точно в центъра, друго е паднало върху къща, трето е край стадиона. За щастие няма пострадали. Кметът инж. Огнян Атанасов да излезе с апел към своите съграждани.

„Уважаеми съграждани, моля да останете по домовете си, докато отмине бурята. Онези от вас, които разполагат с резачки или имат техника, да дойдат и да ни помогнат като доброволци. Сборният пункт е паркинга на Община Кюстендил. Има паднали дървета на стадиона, дърво е паднало върху къща на улица „Демокрация", булевард „Раковски", огромно дърво се е стоварило и в близост до ниското тяло на Областна администрация", обяви кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов и призова за активност от съгражданите си. Пожарната в момента не може да се включи, защото е на пожар в Горно Уйно. Повикано е и доброволното формирование. Моля проявете своята гражданска позиция", призова още кметът.

