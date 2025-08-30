ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близки на загинал на пътя 25-годишен мъж излязоха ...

Времето София 31° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21200836 www.24chasa.bg

Близки на загинал на пътя 25-годишен мъж излязоха на протест във Варна

1116
Близките на починалия искат справедливост. Снимка: Pixabay

Протестно шествие в памет на 25-годишния Александър Маринов, който загуби живота си след катастрофа във Варна, се проведе тази вечер в града. 

Протестът се провежда именно на Александровден, когато младият мъж е имал имен ден.

25-годишният мъж загина преди почти три месеца след отнето предимство. "Безумна, непростима маневра, която уби един невинен младеж", каза на протеста майка му Албена, предава БГНЕС.

"Този протест е насочен не само към паметта на нашия приятел, а и към всички участници в движението по пътищата", каза един от приятелите на Александър Маринов.

"Алекс беше един добър човек, добър приятел, който винаги подкрепяше и помагаше! Той беше една добра част от обществото, едно огледално отражение на доброто. Човек, който никога не се занимаваше с нищо лошо - лъчезарен, истински, чист човек".

Организаторите на протеста настояха за справедлива и ефективна присъда, както и за повече внимание към безопасността по пътищата и уважение към човешкия живот.

Близките на починалия искат справедливост. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол