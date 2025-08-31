На България са нужни лидери с характер. Националното единство не се подарява – то се отстоява, каза още кметът в приветствието си към граждани и гости

Днес Шумен не издига просто паметник на княз Батенберг, а дава на България знак, че помним, ценим и продължаваме. Да застанеш зад интереса на България, да загърбиш личния си интерес и интересите на великите сили е израз на лидерство. Именно тук, в лятната резиденция, младият княз Александър I Български взема решението си да подкрепи Съединението на Княжество България с Източна Румелия, с което поставя началото на новата българска история.

С тези думи кметът на община Шумен проф. Христо Христов приветства гражданите и гостите на церемонията по откриването на военния бюст-паметник на Батенберг. Военният ритуал в лятната резиденция на княза в ДП „Кабиюк“ до Шумен бе съпроводен с възстановка на събитията от преди 140 години.

В словото си кметът на Шумен подчерта, че паметникът е и знак, че на Българя са нужни лидери с характер и че националното единство не се подарява – то се отстоява. Проф. Христо Христов допълни, че урокът от онова време е ясен - че когато отвън силите на натиск са големи, отвътре трябва да сме единни, уверени и устойчиви. Този паметник е израз за това, че историята ни поднася въпроси, а отговорите ги дават тези, които имат силата и увереността да застанат зад интересите на България. Поклон пред делото на княз Александър I Български, завърши приветствието си кметът.

Съвместно с проф. Иван Цонев от Инициативния комитет те откриха бронзовия бюст-паметник на първия български княз, дело на скулптора Бехчет Данаджъ. Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан освети паметника и произнесе вълнуващо слово за приноса на княз Александър I (Батенберг) към България и към Българската православна църква.

Христо Драгозов, по чиято идея започна инициативата на Комитета за издигането на паметника, подчерта, че Комитетът е работил ползотворно и би искал младите хора да знаят делото на първия български княз. Той е носил България в сърцето си! Поклон!, бяха думите, с които Драгозов се обърна към гостите.

В церемонията, организирана от Община Шумен и Военния гарнизон, специално бе подчертана, в това число и от кмета, заслугата на членовете на Инициативния комитет –проф. Иван Цонев, Стилиян Стоянов, Десислава Кръстева, д-р Васил Василев, инж. Николай Колев, Евгени Ганев и Силвия Михайлова.

Бе поднесен поднесен поздравителен адрес и венец от името на председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Приветствие отправи и заместник-министърът на земеделието Янислав Янчев, който подчерта, че е от Шумен и че е щастлив да съобщи, че Министерството на земеделието и храните заедно с Министерството на културата започват съвместни усилия по възстановяването на сградата на лятната резиденция на княза в качеството ѝ на културна ценност, както и на комплекса „Кабиюк“.

Много граждани и гости, народни представители и други представители на институции се включиха в церемонията и поднесоха венци и цветя в памет на делото на княз Александър I Български.