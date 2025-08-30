Жена от Първомай влиза в затвора, хванали я да кара без книжка за пореден път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сключила е споразумение с прокуратурата и ще прекара 6 месеца зад решетките

В затвора за половин година влиза шофьорка от Първомай, която е била засечена зад волана на "Рено Меган Сценик", макар да няма книжка.

На 31 юли полицаи спрели жената в родния ѝ град и установили, че е неправоспособна. В хода на проверката обаче станало ясно, че тя има наказателно постановление от началника на Районното управление в Асеновград, влязло в сила на 13 февруари, отново за същото нарушение - че шофира без съответното свидетелство за управление.

На 4 август водачката се изправила пред Районния съд в Първомай, признала вина и сключила споразумение с прокуратурата, като това не е първата ѝ присъда. Шестте месеца ефективно тя ще излежи при първоначален общ режим.

Решението на магистратите, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.