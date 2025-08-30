ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Ананасов: Отказът на Радев да подпише указ ...

Времето София 25° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21200944 www.24chasa.bg

Жена от Първомай влиза в затвора, хванали я да кара без книжка за пореден път

Никола Михайлов

[email protected]

1628
Съдебната палата в Първомай.

Сключила е споразумение с прокуратурата и ще прекара 6 месеца зад решетките

В затвора за половин година влиза шофьорка от Първомай, която е била засечена зад волана на "Рено Меган Сценик", макар да няма книжка. 

На 31 юли полицаи спрели жената в родния ѝ град и установили, че е неправоспособна. В хода на проверката обаче станало ясно, че тя има наказателно постановление от началника на Районното управление в Асеновград, влязло в сила на 13 февруари, отново за същото нарушение - че шофира без съответното свидетелство за управление. 

На 4 август водачката се изправила пред Районния съд в Първомай, признала вина и сключила споразумение с прокуратурата, като това не е първата ѝ присъда. Шестте месеца ефективно тя ще излежи при първоначален общ режим.

Решението на магистратите, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Съдебната палата в Първомай.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол