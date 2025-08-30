ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Ананасов: Отказът на Радев да подпише указ ...

Времето София 25° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21200984 www.24chasa.bg

Кметът на Кюстендил призова жителите да не излизат от вкъщи

2388
Изкоренено дърво в Кюстендил. СНИМКА: Фейсбук Огнян Атанасов

В Кюстендил са подадени над 20 сигнала за поражения от бурята, която връхлетя града, каза говорителят на Областна дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова жителите на общината да не излизат по време на бурята.

Той апелира тези, които имат моторни резачки и техника, да помогнат като доброволци. Сборният пункт е на паркинга при сградата на Общината. По думите му има паднали дървета на бул. "Раковски", при Стадион "Осогово", при сградата на Областна администрация, както и паднало дърво върху къща на ул. "Демокрация". В призива си към гражданите кметът посочва, че е повикано доброволното формирование към Общината, предава Дарик Нюз.

Изкоренено дърво в Кюстендил. СНИМКА: Фейсбук Огнян Атанасов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол