Атанас Ананасов: Отказът на Радев да подпише указ за шеф на ДАНС е вреден за службите

Правителството да даде няколко кандидатури и да ги обсъдим в парламента

Днешният отказ на президента Румен Радев да издаде указ за назначаване на председател на ДАНС ще доведе до вредни последици за функционирането на сектор сигурност."

Това написа в социалните мрежи Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

"Това политическо противоборство между двата властови центъра в държавата с цел извличане на частни дивиденти от контрола над спецслужбите е пагубно за националната сигурност на страната.

Предлагам следния институционален подход към решаване на кризата, основан на модела на партньорски служби в НАТО:

Министерски съвет да номинира няколко кандидата, с висока квалификация, интегритет и дългогодишен опит, които да бъдат публично изслушани в ресорните парламентарни комисии за вътрешен ред и сигурност и за контрол над службите за сигурност.

Кандидатите трябва да представят своите концепции за работа и развитие на ДАНС, и да бъдат оценени по отношение на професионален и управленски опит, морал и най-вече политически неутралитет.

Включването на Народното събрание в процедурата по назначаване на председател на ДАНС ще доведе до публичност и прозрачност на процеса, както и до ограничаване на възможностите за назначаване на политически зависими и пристрастни кандидати."