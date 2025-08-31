ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21201349 www.24chasa.bg

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига в България

2224
Росен Желязков и шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен Снимка: Министерски Съвет

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас. Заедно с премиера Росен Желязков тя ще посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД в Сопот.

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.

В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

Росен Желязков и шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен

