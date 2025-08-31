Пловдив монтира 8 общински камери за скорост по основните булеварди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общината в Пловдив монтира до четири месеца осем камери за засичане на скорост по основните булеварди на града, съобщи "Нова тв".

Според последните промени в Закона за движение по пътищата камерите на толсистемата могат да засичат средната скорост на движение по пътищата, а установените с общински камери нарушения на правилата на движение също могат да служат за налагане на глоби.

Събраните по този начин глоби ще отиват наполовина в общинския бюджет и наполовина - във Фона за безопасност на движение по пътищата.

Само през август в Пловдив са наложени 460 глоби за нарушаване на правилата.