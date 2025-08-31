ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затварят Бетонния мост в Пловдив откъм бул. „Христ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21201410 www.24chasa.bg

Пловдив монтира 8 общински камери за скорост по основните булеварди

1820
Пловдив

Общината в Пловдив монтира до четири месеца осем камери за засичане на скорост по основните булеварди на града, съобщи "Нова тв". 

Според последните промени в Закона за движение по пътищата камерите на толсистемата могат да засичат средната скорост на движение по пътищата, а установените с общински камери нарушения на правилата на движение също могат да служат за налагане на глоби. 

Събраните по този начин глоби ще отиват наполовина в общинския бюджет и наполовина - във Фона за безопасност на движение по пътищата. 

Само през август в Пловдив са наложени 460 глоби за нарушаване на правилата. 

Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол