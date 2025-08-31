ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Морисън отбелязва днес своя 80-ия си юбилей с ...

Тодор Тагарев: Посещението на Фон дер Лайен няма пряко отношение към договора с „Райнметал"

Тодор Тагарев КАДЪР: NOVA NEWS

ЕК няма отношение към договора с „Райнметал", но визитата на председателя Урсула фон дар Лайен е сигнал, че това е политиката на ЕК – по-сериозни инвестиции в отбранителната промишленост и преминаване към нови стандарти на въоръжение. България представлява интерес и може да намери своето място в този процес. Това каза в студиото на предаването „Събуди се" по Нова телевизия бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

„Войната в Украйна наложи по-сериозни инвестиции в отбранителната индустрия и ръководителите на европейските институции използваха ситуацията, за да ускорят този процес", смята той.

Руската пропаганда у нас, естествено, веднага казва, че по този начин страната ни се превръща в мишена, но не трябва да й обръщаме внимание, добави Тагарев.

Нищо в договора с немската компания не започва от днес. „Още по мое време като министър имахме срещи с ръководителите на концерна и подписахме документи за сътрудничество", изтъкна той.

