В Пловдив сменят името на улица с правописна грешка

"Константин Муравенов" ще бъде прекръстена на пионера на механизацията в селското стопанство проф. Йордан Вакарелски

Две улици в Пловдив носят името на бореца за църковна самостоятелност по време на Възраждането и един от първите нотариуси след Освобождението Константин Моравенов. Едната е в район "Западен" и названието й е изписано правилно, другата е в "Централен" и е "Муравенов". Когато се кръщават пътни отсечки и площади, се правят справки няма ли вече такова име, но заради правописната грешка съвпадението е било пропуснато.

Сега ректорът на Аграрния университет доц. д-р Боряна Иванова предлага улицата в центъра да бъде преименувана на "Проф. Йордан Вакарелски". Той е български аграрен инженер, пионер на механизацията в селското стопанство в България. Изобретател и конструктор на машини и механизми с практическа значимост в Тракийското поле и Родопската яка. Създател на катедра „Механизация на земеделието" към Аграрния университет и един от основоположниците на вуза.

Предложението е публикувано за обществено обсъждане и след това ще трябва да се гласува от Общинския съвет.