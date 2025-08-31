ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Морисън отбелязва днес своя 80-ия си юбилей с ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21201611 www.24chasa.bg

Тежка катастрофа с три коли затвори пътя Видин - Враца

2596
Тежка катастрофа с автовоз затвори пътя Видин - Враца СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов

Тежка катастрофа затвори пътя Видин - Враца в неделя сутрин, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Челно са се ударили лек автомобил и автовоз недалеч от Монтана. От удара колата се е завъртяла и е ударила още един автомобил.

По данни на пътния експерт от Европейски център за транспортни политики Диана Русинова лек автомобил "Мерцедес" при движение в посока Враца навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в насрещно движещият се автовоз. Вследствие на удара леката кола се е завъртяла и ударила идващият зад нея автомобил "Дачия". 

Тежко пострадал е шофьорът на мерцедеса и двама пътници. 

Движението е ограничено и в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Пътна полиция регулира трафика на място.

Тежка катастрофа с автовоз затвори пътя Видин - Враца СНИМКА: Фейсбук/Христо Карагьозов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол