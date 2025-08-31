Тежка катастрофа с три коли затвори пътя Видин - Враца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежка катастрофа затвори пътя Видин - Враца в неделя сутрин, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Челно са се ударили лек автомобил и автовоз недалеч от Монтана. От удара колата се е завъртяла и е ударила още един автомобил.

По данни на пътния експерт от Европейски център за транспортни политики Диана Русинова лек автомобил "Мерцедес" при движение в посока Враца навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в насрещно движещият се автовоз. Вследствие на удара леката кола се е завъртяла и ударила идващият зад нея автомобил "Дачия".

Тежко пострадал е шофьорът на мерцедеса и двама пътници.

Движението е ограничено и в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Пътна полиция регулира трафика на място.