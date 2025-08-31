Десетки паднали дървета и материални щети след бурята в Кюстендил (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десетки изкоренени и паднали дървета, много пострадали автомобили и други материални щети има в Кюстендил след бурята, разразила се в събота.

"За щастие няма пострадали хора", заяви пред Нова тв кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.

Бурният вятър се разразил за секунди. Дърво е паднало върху покрив на къща. Пострадали са и 7-8 автомобила, върху които също се стоварили изкоренени дървета. Блокирани били и улици в града.

Доброволци се отзовават на призива на кмета и успяват да освободят от падналите дървета блокираните улици.