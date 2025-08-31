ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Морисън отбелязва днес своя 80-ия си юбилей с ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21201650 www.24chasa.bg

Десетки паднали дървета и материални щети след бурята в Кюстендил (Снимки)

2348
Доброволци разчистват падналите дървета в центъра на Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Anton Petrov

Десетки изкоренени и паднали дървета, много пострадали автомобили и други материални щети има в Кюстендил след бурята, разразила се в събота. 

"За щастие няма пострадали хора", заяви пред Нова тв кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.

Бурният вятър се разразил за секунди. Дърво е паднало върху покрив на къща. Пострадали са и 7-8 автомобила, върху които също се стоварили изкоренени дървета. Блокирани били и улици в града. 

Доброволци се отзовават на призива на кмета и успяват да освободят от падналите дървета блокираните улици. 

Доброволци разчистват падналите дървета в центъра на Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Anton Petrov
Паднало дърво в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднали клони върху автомобили в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднали клони върху автомобили в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднали клони върху автомобили в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднало дърво след бурята в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Валентина Ненова
Паднало дърво след бурята в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Мариана Христова
Доброволци разчистват падналите дървета в центъра на Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Anton Petrov
Паднало дърво в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднали клони върху автомобили в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднали клони върху автомобили в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднали клони върху автомобили в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднало дърво след бурята в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Валентина Ненова
Паднало дърво след бурята в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Мариана Христова
Доброволци разчистват падналите дървета в центъра на Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Anton Petrov
Паднало дърво в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднали клони върху автомобили в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднали клони върху автомобили в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднали клони върху автомобили в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Тони Колев
Паднало дърво след бурята в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Валентина Ненова
Паднало дърво след бурята в Кюстендил СНИМКА: Фейсбук/Мариана Христова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол