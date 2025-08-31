Димитър Ганев: Радев ще засилва говоренето срещу властта

Няма един двигател на напрежение, на политическия терен има потенциал за няколко протестни полета – темата корупция от ПП-ДБ, както и протест на „Възраждане", трансформиран от анти-евро към анти-правителство", посочи политологът Димитър Ганев от „Тренд" по bTV.

Президентът Радев не спира и през август да отправя критики и в двете полета - и по линия на върховенство на правото, и по линия на еврото.

Проблемът в опозиционното поле е, че "Възраждане", ПП-ДБ, президентът - всеки играе за себе си и не се вижда потенциал за общ фронт. Те не могат да говорят помежду си. А Радев не иска да се асоциира нито с едните, нито другите посочи Димитър Ганев.

Има по-източна и по-западна опоциция и те са разделени, това пази управляващите, каза и социологът Първан Симеонов.

Ако бях на мястото на управляващите темата, която щях да следя, е темата с високите цени, каза Ганев. Според него Радев върви на пълна конфронтация с властта, неговото говорене ще се засилва все повече, предвид че навлиза в последната година на мандата си. В изказването си вчера той каза, че алтернативата в България ще бъде все по-търсена, това е директна заявка. Най-големият проблем за Радев е кога, каза Димитър Ганев.