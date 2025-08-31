Затварят Бетонния мост в Пловдив откъм бул. „Христо Ботев" заради преасфалтиране

Променя се маршрутът на автобусни линии №1, 11, 27 и 36

Подходът към Бетонния мост в Пловдив откъм бул. "Христо Ботев" в посока район "Южен" се затваря за движение на 1 септември от 8,30 до 16,30 часа, съобщиха от "Организация и контрол на транспорта". Причината е преасфалтиране на компрометираната настилка от северната страна на моста.

Ремонтът ще бъде извършен за сметка на фирмата, която положи асфалта.

Предстои в началото на септември администрацията на район "Централен" да обяви обществена поръчка за конструктивно обследване и изготвяне на технически проект за реконструкция на северната част на Бетонния мост "Тодор Александров", в частта над бул. "Христо Ботев". В заданието ще бъде включено и обследване на стълбите, които също се нуждаят от ремонт.

Избраният изпълнител следва да извърши измервания на здравината, товароносимостта и да определи необходимите укрепителни дейности, гарантиращи безопасното преминаване на автомобили и пешеходци.

Бетонният мост е построен преди 45 години и досега не е ремонтиран, през м. г. само беше увеличена височината му, за да не пречи на пантографите на влаковете.

Маршрутът на автобусни линии №1, 11, 27 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия №1

Посока: АПК "Тракия" – кв. Коматево

Бул. "Цар Борис III" спирка №13 - Пловдивски университет, към бул. "Найчо Цанов" спирка №375 - надлез "Родопи", десен завой по ул." Даме Груев" спирка № 376 – ул." Даме Груев" 1, спирка №377 - Събота пазар, направо по ул."Бяло море" спирка №16 - ул."Бяло море" и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия № 11

Посока: Завод " Биомашиностроене"- Митница

Бул. "Цар Борис III" спирка №13 - Пловдивски университет, към бул. "Найчо Цанов" спирка №375 - надлез "Родопи", десен завой по ул."Даме Груев" спирка № 376 – ул." Даме Груев" 1 ,спирка №377 - Събота пазар, наляво по ул. "Охрид", спирка №375 – ул. "Охрид'', и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия №27

Посока: ЗХА "Родина" – кв. Коматево

Бул. "Цар Борис III" спирка №13 - Пловдивски университет, към бул. "Найчо Цанов" спирка №375 - надлез "Родопи", десен завой по ул." Даме Груев", спирка № 376 – ул." Даме Груев" 1, спирка №377 - Събота пазар, направо по ул."Бяло море , спирка №16 - ул. "Бяло море" и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия №36

Посока: Кв. "Изгрев" – кв. Коматево

Бул. "Хр. Ботев" спирка №335- Военна болница, ляв завой по бул. "Найчо Цанов" , спирка №375- надлез "Родопи" , десен завой по ул." Даме Груев" спирка № 376 – ул." Даме Груев" 1, спирка №377 - Събота пазар, ляв завой по бул. "Македония" спирка №369 - бул. "Македония", и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.