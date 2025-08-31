ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мощността на трети енергоблок на Курската АЕЦ е на...

Сметището на Пловдив край Цалапица пак пламна (Снимки)

Сметището край Цалапица дими отново. Снимки: Пожарната в Пловдив

Засегнатата площ е около 500 квадрата

Сметището край Цалапица отново се е запалило около 5 часа тази сутрин. Четири пожарни екипа, машина за запръстяване и станция за замерване на сектор "Специализирани оперативни дейности" - Пловдив  и Rescue Team са на мястото. Засегнатата от пожара площ е около 500 кв. м, съобщиха от Пожарната. При замерването с мобилната станция не са отчетени нива на замърсяване на въздуха.

Към момента откритото пламъчно горене е ликвидирано. За ликвидиране на тлеещите участъци в дълбочина на място работят булдозер от оператора, челен товарач от сектор СОД и четири самосвала, подсигурени от община Пловдив. Осигурени са и водоноски от предприятието "Чистота". Уведомени са и дежурните еколози на РИОСВ.

