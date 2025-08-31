Потушиха огъня на депото край Цалапица, въздухът е чист

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма превишение на фините прахови частици в измервателните станции, твърдят от община Пловдив

Потушен е пожарът на депото за битови отпадъци в Цалапица, който е възникнал тази сутрин около 5 часа, съобщават от община Пловдив. Четири пожарни автомобила, тежка техника, осигурена от частна компания, както и две водоноски на предприятието „Чистота" продължават да са на място.

Според общинския пресцентър огънят е обхванал около 200 кв. метра, по-рано от Пожарната съобщиха за 500 квадрата. На място са кметът Костадин Димитров и зам.-кметовете Иван Стоянов и Ангел Славов. В момента се извършват дейности по запръстяване на терена.

