ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мощността на трети енергоблок на Курската АЕЦ е на...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21202398 www.24chasa.bg

Потушиха огъня на депото край Цалапица, въздухът е чист

24 часа Пловдив онлайн

884
Пламъците на сметището са загасени. Снимки: Община Пловдив

Няма превишение на фините прахови частици в измервателните станции, твърдят от община Пловдив

Потушен е пожарът на депото за битови отпадъци в Цалапица, който е възникнал тази сутрин около 5 часа, съобщават от община Пловдив. Четири пожарни автомобила, тежка техника, осигурена от частна компания, както и две водоноски на предприятието „Чистота" продължават да са на място.

Според общинския пресцентър огънят е обхванал около 200 кв. метра, по-рано от Пожарната съобщиха за 500 квадрата. На място са кметът Костадин Димитров и зам.-кметовете Иван Стоянов и Ангел Славов. В момента се извършват дейности по запръстяване на терена.

Няма превишение на фините прахови частици в измервателните станции.

Кметът Костадин Димитров и заместникът му Иван Стоянов са на мястото.
Кметът Костадин Димитров и заместникът му Иван Стоянов са на мястото.

Пламъците на сметището са загасени. Снимки: Община Пловдив
Кметът Костадин Димитров и заместникът му Иван Стоянов са на мястото.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол