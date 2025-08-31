ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: Достойното слизане от тр...

Отмениха глобата за изхвърлен боклук до контейнер в центъра на Пловдив, било маловажно

Ваня Драганова

Контейнери за боклук / Снимка: Архив

Нарушителят е предупреден да се въздържа от подобни действия в бъдеще

Общинска полиция в Пловдив глоби с 300 лв. младеж, оставил чувал с боклук до контейнерите за смет на ул. "Йоаким Груев" в центъра. 

Към 23,30 часа на 11 септември м. г. патрул засякъл момче и момиче да оставят отпадъка не в казана, а до него. Това е нарушение на Наредбата за опазване на околната среда и така била наложена санкцията. 

Младежът обжалвал и тя вече е отменена от Районния съд в Пловдив с мотива, че става дума за дребно нарушение. "От особено значение в конкретния случай за преценката, че се касае за маловажен случай, е обстоятелството, че битовият отпадък е бил събран в завързан черен найлонов чувал, което би
предотвратило неговото разпиляване. Най-съществено в случая се явява обстоятелството, че същият не е бил изхвърлен на напълно случайно място, а в пряка и непосредствена близост до контейнерите за отпадъци", е записано в съдебното решение. То съдържа и предупреждение нарушителят да се въздържа от подобни действия в бъдеще. 

