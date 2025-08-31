ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: Достойното слизане от тр...

Камион се обърна и затвори пътя, където загина Сияна

Камион се обърна и затвори пътя, където загина Сияна

Камион се обърна и затвори пътя Радомирци – Телиш, стана ясно от съобщение на Агенция "Пътна инфраструктура". 

Пътят е временно затворен, за да бъде изтеглен товарният автомобил. Всички коли изчакват на място. 

Това е отсечката, в която през март в катастрофа с камион загина 12-годишната Сияна. 

За днешния инцидент съобщи и нейният баща Николай Попов, който публикува снимки на обърнатия камион. Той твърди, че инцидентът е станал, докато е валял дъжд и камионът се е движел с 20 км/ч над разрешената скорост. 

‼️‼️Превишена скорост с над 20 км/ч‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️Инцидента се случва по време на дъжд‼️‼️‼️‼️ 🆘Отново обърнат камион в...

Публикувахте от Nikolaj Popov в Неделя, 31 август 2025 г.

Към 14:30 движението по пътя е възстановено. 

Камион се обърна и затвори пътя, където загина Сияна

