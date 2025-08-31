Камион се обърна и затвори пътя, където загина Сияна

Камион се обърна и затвори пътя Радомирци – Телиш, стана ясно от съобщение на Агенция "Пътна инфраструктура".
Пътят е временно затворен, за да бъде изтеглен товарният автомобил. Всички коли изчакват на място.
Това е отсечката, в която през март в катастрофа с камион загина 12-годишната Сияна.
За днешния инцидент съобщи и нейният баща Николай Попов, който публикува снимки на обърнатия камион. Той твърди, че инцидентът е станал, докато е валял дъжд и камионът се е движел с 20 км/ч над разрешената скорост.
Към 14:30 движението по пътя е възстановено.