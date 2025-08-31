25 пияни и 6 с положителен тест за наркотици спипа МВР за ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

14359 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 646 водачи и пътници.

Съставени са 4271 фиша и 715 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000, eдин е отказал тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 6, eдин е отказал тестване.