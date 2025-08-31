ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Урсула фон дер Лайен пристигна в България

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21203723 www.24chasa.bg

Пожар бушува в местност над санданското село Вълково

1292
Огънят е много високо в планината, а причините за него не са установени. Снимката е илюстративна

Пожар е пламнал в местност над санданското село Вълково. Това каза за БТА кметът на населеното място Антон Ханджийски. По думите му огънят е много високо в планината. Причините за него не са установени.

БТА припомня, че Формирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на Трето бригадно командване трети ден продължава опитите за потушаване на големия горски пожар над село Горно Осеново. Пожарът е на територията на Национален парк "Рила". В помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи под ръководството на старши лейтенант Иван Дуков.

Огънят е много високо в планината, а причините за него не са установени. Снимката е илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол