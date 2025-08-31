Пожар бушува в местност над санданското село Вълково

Пожар е пламнал в местност над санданското село Вълково. Това каза за БТА кметът на населеното място Антон Ханджийски. По думите му огънят е много високо в планината. Причините за него не са установени.

БТА припомня, че Формирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на Трето бригадно командване трети ден продължава опитите за потушаване на големия горски пожар над село Горно Осеново. Пожарът е на територията на Национален парк "Рила". В помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи под ръководството на старши лейтенант Иван Дуков.